一名網友日前到超商取貨的時候吃了閉門羹，仔細看門口公告才發現，原來該超商只營業到23:00，發文寫下，我很好奇，開『便利』商店，就應該要知道『便利』商店是24小時的不是嗎？未料卻被網友們大罵:「到底誰跟你說便利超商就是24小時啦！？政府有規定？」、「店是人家開的，他違法了嗎」。

原po在爆料公社發文，自己去超商取貨的時候，卻被店員拒之於門外，仔細一看才發現，超商營業時間是早上7:00到23:00，他表示人生頭一次看到『便利』超商只開到23:00而已的，整間燈光開的亮亮的，所有螢幕依舊不斷地閃爍著，但不開門做生意！原po非常好奇，當初要開『便利』商店，為什麼不知道『便利』商店是24小時?如果不願意承擔這樣的風險，為何要開『便利』商店呢？

不料貼文一出，不少網友嗆說:「我就問，店是人家開的，今天也貼公告在門口說幾點營業幾點閉店，他違法了？」、「你以為你以為，到底誰跟你說便利超商就是24小時啦！？政府有規定？」、「今天有可能是大夜真的臨時沒人手，有可能是店家有是要閉店清消，重點是，人家有公告」、「大夜有時候真的很難請到人，就算店長要自己下去上班，也是會累要休息的好嗎？」、「親～記得唷！早上七點才營業，不要又一早跑去然後又氣的PUPU跳吱吱叫唷」。