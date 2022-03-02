南韓人氣女團TWICE近日剛結束美國巡演返回韓國，成員也持續在官方IG發文感謝粉絲，其中台灣成員周子瑜也狂PO出在後台拍的美照，還玩起假裝視訊通話，吸引超過百萬粉絲按讚。

子瑜1日先是PO出和隊友多賢的合照，接著又曬出多張個人照，是她穿著平口小可愛搭百褶短裙的舞台服裝，她也貼心表示「很謝謝總是把照片照的這麼好的姊姊們」。

只見她中空露小蠻腰，對此鏡頭擺出各種可愛姿勢，其中一張前傾微露胸前春光，好身材一覽無遺，讓網友都要被美翻，吸引超過200萬粉絲按讚，人氣相當紅不讓。

另外，9位成員也透過「偽視訊」短片，和粉絲互動，今(2日)官方釋出子瑜的片段，只見她開心和粉絲揮手，表示剛結束美國巡演，她很幸福也很享受過程，和成員度過美好的時間，也和粉絲們創造美好的回憶，「ONCE(粉絲名)也喜歡嗎？喜歡的話就好了，我們也很想再來，會很想你們的」。

TWICE日前在美國舉辦7場巡迴演唱會，吸引近10萬粉絲入場，之前Gaon Chart公布2011年1月至2021年11月專輯累計銷量數據，2015年出道的TWICE專輯累計銷量超過729萬張，這也是在這十年期間出道的女子團體，團體銷量排行榜獲得的最高成績。