網紅鳳梨（吳泓逸）和女友歐菈感情穩定，雖然他對外始終稱女方是「秘書」，沒承認情侶關係，但小倆口間的甜蜜互動仍羨煞旁人，近日他們接受媒體專訪，鳳梨表示兩人是「開放式關係」，還笑稱愛愛不帶套，「看誰先懷孕先跟誰」，沒想到此言論竟引來網友私訊辱罵，讓他也火大發文回應。

鳳梨近日和歐菈接受《聯合報》專訪，提到兩人是「開放式關係」，還有很多不確定對象，且他坦言愛愛不戴套，對此，歐菈也幫忙緩頰，稱鳳梨其實很專情，且認為安全感是要自己給的，相當信任鳳梨。

不過鳳梨此番言論卻引來一堆私訊辱罵，讓他發文回擊「我是男人，不是聖人，更不是兩性專家」，坦言自己單純就是一個性愛博士，並認為大家在教他尊重另一半時，不要只看表面，「西裝筆挺、衣冠禽獸的大有人在」。

他認為若自己是個很失敗、很糟糕、對感情很不專一的人，為何在各位氣憤的同時，他的感情世界一樣沒有任何風吹草動或一絲影響？鳳梨也稱自己並非一個在計畫中被包裝出來且訂定人設的公眾人物，只是剛好在一個時機點上被大家認識。

「但是很多時候笑笑就好，有那麼多時間及精神融入在網路中，我覺得不妨走回現實多看看真正的我究竟是在做些什麼」。他最後也謝謝大家關心他的感情世界，並希望這一塊仍保有隱私。