每個孩子都是父母的心頭肉，大陸一對父母，太太懷了一對雙胞胎，但只懷孕6個多月就早產，兩個孩子出生時被檢出罹患新生兒呼吸窘迫綜合症、敗血症、呼吸衰竭等多種疾病，兩人為了救治孩子已花費30萬人民幣（約新台幣135萬），還欠下相當於台幣近百萬元債務，逼得他們必須放棄其中一個孩子，他們將兩個孩子的名字分別寫在字條上，用抽籤的方式來決定孩子的「去留」，故事在網路傳開來，引發不少網友募款。

據綜合陸媒報導，大陸河南安陽這對夫妻，爸爸名阿濤、媽媽名為阿偉（均為化名），阿偉在去年6月時懷了雙胞胎，前期孕程都很順利，第6個月時卻頻繁宮縮，醫師替其做產檢後，判斷有早產的可能，沒想到12月20日孩子就早產出生，由於孩子還沒足月就出世，導致一出生就罹患新生兒呼吸窘迫綜合症、新生兒敗血症、呼吸衰竭、先天性肺炎等疾病，再加上體重太輕，醫師緊急將兩個孩子送到重症監護室治療。

孩子經治療狀況並沒有好轉，甚至出現皮膚潰爛及嚴重肺炎，院方替孩子轉診到鄭州的兒童醫院，醫師會診後向阿濤及阿偉表示，兩個孩子的情況都不樂觀，病況還會隨著時間加重，患有腦部發育不全、貧血、支氣管肺發育不良、血管瘤等，只能依靠呼吸器、輸氧機維持生命。

阿濤和阿偉為負擔龐大的醫療費用，已賣掉家裡的房，不到兩個月已花費30多萬人民幣（約新台幣135萬），還欠下20多萬債務（約新台幣93萬），手邊的錢只夠治療一個孩子，逼得他們必須放棄其中一個孩子，他們將兩個孩子的名字分別寫在紙上，用抽籤的方式來決定去留，阿濤手握著籤痛哭，「我們兩個孩子都不想放棄」。雙胞胎抽籤的消息在網路被傳開後，上萬網友也看得心酸，也有人發起募款，希望能挽救這對雙胞胎的生命。