台中市在2019年發生駭人聽聞的母子三屍慘案，31歲陳宏嘉不滿陳姓同居女友陪酒與異性曖昧，常拋2人所生的11個月大雙胞胎男嬰，讓他獨自照顧，兩人爭吵後掐死女友，再將雙胞胎丟進洗衣機裡悶死，一審依殺人等罪判陳男死刑，案經台中高分檢提起上訴，台中高分院認為他泯滅人性，已達「情節最重大之罪」，昨天判決駁回，維持死刑，仍可上訴。

陳男與陳姓女友同居，並育有1對雙胞胎兒子，陳女從事傳播小姐工作，支付家庭開銷，並為陳男清償20多萬元債務，陳男不滿女友和異性曖昧，兩人在2019年11月3日上午爆發嚴重爭執，陳男怒掐女友頸部，陳女窒息癱倒，雖她仍存一絲氣息，但竟狠心下再掐頸長達10分鐘致死。

勒斃女友又丟雙胞胎兒進洗衣機悶死，冷血父應「永久隔離」二審仍判死。(中時資料庫)

陳男殺害女友後，連親生兒子也不放過，竟將2幼嬰丟進洗衣機，再塞進墊子、毛毯，蓋上洗衣機蓋後，任由幼嬰哭泣，不聞不問長達1小時，直到一對親生骨肉窒息死亡。

陳男為避免犯行被曝光，還調低冷氣溫度延緩遺體腐爛，並噴灑香水掩蓋異味，再外出與友人四處吃喝玩樂。全案因房間傳出惡臭，經鄰居報警。

台中地院以陳男殺人手法殘忍，凶殘至極，視人命如草芥，已無從寬恕，依殺害女友部分依殺人罪判刑13年；殺兒子則判處死刑，合併應執行死刑。

全案陳男未上訴，但台中高分檢依職權為他提起上訴。台中高分院昨天開庭宣判，合議庭以陳男殺害女友後，在殺害稚子，侵害生命法益嚴重，不見悔悟之心，殘酷嚴重程度已達「情節最重大之罪」，認為原判決量處死刑、褫奪公權終身屬適當，而駁回上訴。