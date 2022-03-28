1名男網友在《爆廢公社2館》發文，自己20年前抽兵籤的時候40張籤裡面只有1張特戰+外島，很幸運的被他抽中，20年後幫二堂哥的姪子抽籤時，1596張籤，1294人抽4張海陸籤，原PO第1個抽，沒想到直接抽中海軍陸戰，讓他感嘆20年間什麼都變了，唯獨不變的是他的籤運，貼文一出，引起網友熱議。

原PO在臉書社團《爆廢公社2館》寫下，他退伍20年，20年間周遭很多事都改變了，唯獨他的籤運沒變，當年他新訓結束，40個人抽籤下部隊，其中 只有1支籤是特戰+外島，當原PO把手中的籤交給爆籤人員時，直接大大傻眼「5號…澎湖航空特戰部隊XXX旅」。

不料20年過去了，輪到姪子抽籤當兵了，當天原PO的二堂哥因為臨時有客戶外出，堂嫂出門上班，姪子剛好去打工，所以只好由原PO來代抽，現場共1596張籤，1294人抽，裡面僅僅4張海陸籤，原PO表示他是第1個抽的，萬萬沒想到，報籤人員大喊：海軍陸戰隊2號，全場歡呼。

事後原PO不斷的回想，1596張籤撈到4張海陸的機率有多高？回到家後，二堂哥聽聞自己的兒子是海軍陸戰時，搖頭笑說：「都幾年了，你的籤運怎麼還是一樣賽？」原PO也提到，他的姪子還有讀大學的意願，現在是當4個月的兵沒錯，但4年後還是不是4個月就難說了。

網友們看完後紛紛留言：「表哥當年要抽籤時，舅舅自告奮勇說：爸爸當董事長運氣好，我幫你去抽。回家後對表哥說：爸爸對不起你，海軍艦艇兵3年」、「放心啦，現在的海陸當兵的情形也都不一樣了」。