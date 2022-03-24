考試院宣布明年起高普考不再列考公文，民進黨立委鄭雲鵬跟風呼籲國考應廢考國文，北市議員應曉薇砲轟，鄭運鵬可能為選桃園市長蹭聲量太過頭，建議下次質詢乾脆直接提出廢大考，「全國學生免學測改抽籤」，保證聲量一飛沖天。

應曉薇表示，以對岸經驗提醒民進黨政府，中華人民共和國在取得政權後，廢除國號「中華民國」、更改繁體為簡體字，推行文化大革命、破四舊社會運動，就算在今天大陸終於改革開放日益崛起，但是要掠奪一脈相承固有文化歷史傳統還是牽強。

應曉薇說，同樣的事情，台灣在民進黨執政後從改課綱也是步中國共產黨過去錯誤的後塵，企圖捨棄破壞傳統文化，全面毀滅悠久歷史，掩耳盜鈴、數典忘祖不會有全新的自己，迷失了方向、走錯了路，才會終究讓台灣陷入萬劫不復。

應曉薇表示，鄭運鵬可能為選桃園市長蹭聲量太過頭，不禁想調侃，若想討好考生增加年輕人選票，建議鄭運鵬下次質詢直接提出廢大考，「全國學生免學測改抽籤」，保證聲量一飛沖天。