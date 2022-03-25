台南市議員謝龍介23日宣布代表國民黨參選台南市長後，引發各界熱議。國民黨青年部前主任陳冠安指出，以臉書文章之心情、留言、分享加權計算的影響力分數來看，謝23日當天的網路聲量即以33888分，力壓現任市長黃偉哲的2852分，12倍的差距相當驚人，尤其從負面聲量參考指標「心情憤怒比」來看，在謝聲量暴漲的同時，心情憤怒比竟只有黃的一半左右，可見謝確實有和黃一戰的空間。

陳冠安今日（25）在臉書發文表示，以臉書文章之心情留言分享加權計算的影響力分數來看，23日當天的網路聲量，謝龍介以33888分力壓黃偉哲的2852分。

陳冠安強調，雖然有宣布蜜月聲量加持，謝龍介的聲量比黃偉哲高很正常，但12倍的差距確實相當驚人，尤其從判別聲量正負面與否的參考指標「心情憤怒比」來看，在謝聲量暴漲的同時，心情憤怒比竟只有黃的一半左右，可見謝的這波蜜月聲量相當正面，參選起手式打出漂亮的開門紅。

對此，陳冠安分析，謝龍介不只是這次參選聲量贏過黃偉哲，從長期大數據來看，其實都贏過黃不少。黃貴為六都首長、謝僅是市議員，但從過去3個月的聲量來看，謝的影響力分數仍然是黃的1.3倍左右。因此雖藍綠基本盤在台南有一定差距，但從網路聲量和話題度來看，謝確實有和黃一戰的空間，可望用優勢的空戰來彌補陸戰的不足，給黃帶來一定壓力。