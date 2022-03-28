當今社會提倡男女平等，老一輩的人仍有重男輕女觀念，一名女網友抱怨，和先生結婚5年，先是生下兒子，今年又產下女兒，當初婆婆得知她第二胎懷的是女兒時，竟崩潰大哭到不能自己，認為生女生是賠錢貨，令她傻眼直呼「這什麼病態的家庭」，貼文曝光，網友則建議她女兒改跟母姓。

原PO 23日於論壇《Dcard》指出，和先生結婚5年，婚後育有一兒一女，她懷第二胎知道是女兒時，婆婆卻崩潰大哭到不能自己，甚至對著先生、大姑抱怨，指生女兒是賠錢貨，先生不發一語，大姑則反過來跟原PO說，當初婆婆生她（指大姑）時，也曾被上一代嫌棄，要原PO站在婆婆的立場想。

原PO表示，能理解婆婆活在重男輕女的時代，但現在已是2022年，大姑竟然能平靜地說出這番話，令她感到不可思議，可以理解過去年代女性地位比較卑微，但為何那些曾被保守思想迫害的女子，到現在反而變成加害者，且鞏固這毫無邏輯的想法？原PO寫道「我真的無法接受，這什麼病態的家庭，大家可以給我一點意見嗎？」

遭遇曝光後，網友紛紛留言，「不是已經有一個男寶了嗎？要每個都男的喔？」、「我就問生女兒怎麼了嗎？」、「妳老公真的是豬隊友耶！女兒跟妳姓啊」、「我也覺得女兒跟妳姓比較好」、「不要讓婆婆跟妳女兒有接觸，女兒跟妳姓+1」、「大姑很有事，一家女人為難女人」、「真的超怪的，我還以為是沒男寶哭，好傻眼喔」、「個人的建議是，不要與婆婆同住，相處保持距離，也不試圖改變她的想法」。