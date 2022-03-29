1名人妻原本不想生孩子，被婆婆勸說「生1個給500（萬）」，她因此努力嘗試備孕，婆婆果然在孩子滿月時先給100萬，但如今孩子已8個月，婆婆卻再也沒提此事，讓她相當不滿，她說好在丈夫有買房，不用待在婆家聽對方意見與看臉色，嗆說「我們一家過得衣食無虞，我也不會去要，就看你們自己會不會給」。

該名人妻在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，她原本不打算生孩子、怕養不起，但婆婆提出生1個就給500萬，她因此決定辭去月薪5萬工作、專心在家生產，孩子滿月時婆婆先給了100萬，但如今孩子已8個月大，婆婆就再也沒提及此事，所幸她的丈夫讓他們一家衣食無缺，「我也不會去要，就看你們自己會不會給」。

人妻原本不想生孩子，被婆婆勸說「生1個給500（萬）」，她因此努力嘗試備孕，婆婆果然在孩子滿月時先給100萬，但就再無下文。（翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

該人妻說，她現在對於婆家非常不滿，不但不會聽婆婆意見，也不會主動帶孩子回婆家，「要嘛你自己來看，但我也不見得會讓你看，看我心情」，她說婆婆動不動就干預她管教孩子，孩子生病就要求帶回婆家照顧，她最後怒批「跟你們姓是我不計較，不然你以為理所當然？拜祖先？請先經過我同意」。

其他網友紛紛留言「拿人手短，靠自己將來活的自在」、「感覺妳老公應該是神隊友，還好房子是你們自己買的」、「我的爸媽也很愛開支票啊」、「很好了啦，還有可以拿」、「很好了啦 還有一百萬」、「真好！還有100可以拿」、「算好命了，別人家的婆家都不會讓人失望，給房給錢，還不用工作，我們都要靠自己勒」。