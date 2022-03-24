外送員每天在外奔波，接觸的客人形形色色，一名美食外送員表示，做外送一段時間後發現送汽車旅館的單，幾乎都是現金支付，「好像從來沒收過刷卡單？」他將疑問PO上網後，引發同行討論，不少知情人直言，「汽車旅館可能是和小三溫存的地方，刷卡留紀錄會被發現」。

原PO昨（23）日於臉書社團《外送員的奇聞怪事》指出，做外送員已有好長一段時間，突然發現送到汽車旅館的訂單，全是現金支付，「為什麼？好像從來沒有收過刷卡單？有其他外送員也是一樣嗎？」

貼文曝光後，引發其他外送員討論，「對耶！現在回想起來，真的都現金單」、「不要說出來啦」、「也是有刷卡的啦！只是比較少」、「我跟你剛好相反，我都是刷卡單」、「有嗎？我反而沒收過現金，都是刷卡單」。

留言中也有不少知情者解釋，汽車旅館可能是和小三溫存的地方，所以才會用現金，「當然要用現金啊！不然刷卡留記錄，你要如何解釋」、「刷卡會露餡啦」、「刷卡會被查到金流，現金比較安全」、「我送到也是現金都很急著拿餐就走，不用找錢的」、「刷卡單是跟老婆去，現金單是跟小三去」、「刷卡就知道在哪偷情」。