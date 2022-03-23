車子儀表板上有不少警示燈號，提醒駕駛注意行車安全，一名男網友表示，開車出門一路上儀表板都亮著一個忍者的警示燈，仔細一看背上還揹著一把刀，他百思不得其解，將其PO上網發問，貼文曝光後，多數老司機看傻眼直呼，「代表你一路都沒繫安全帶，你準備吃罰單」。

原PO日前於臉書社團《爆廢公社》指出，最近買了一台車當作代步，開車出門一路上儀表板的時速表，都亮著一個忍者警示燈，背上還揹著一把刀，「有誰可以解答忍者的意思？」

圖文曝光後，大票網友歪樓，「提醒你查克拉不足」、「它提醒你有刺客，要小心哦」、「小心忍者要暗殺你」、「是火影忍者的影分身之術啦」、「怕你被暗殺，特別開的保護裝置」、「後座有忍者要暗殺你」、「告訴你上路要背一把劍」。

留言中有不少老司機看得直搖頭表示，該警示燈代表駕駛沒有繫安全帶，「你沒繫安全帶啦」、「你準備吃罰單」、「開上國道你就知道了功用了」、「傻眼！你的駕照真的是雞腿換的」、「亮久了就差不多見閻王了」、「這就代表你離天國近了」、「建議你重考駕照」、「這很基本耶！你不要上路出來害人，三寶」。