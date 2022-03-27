日前有位網友在PTT論壇透露，他在一家牙醫診所矯正牙齒，在看診的過程中，醫生拿手機給他看照片時，意外撞見先前接待過他的牙助傳訊息給醫生，暱稱還叫「寶寶」，讓醫生尷尬的關掉手機畫面，看見引人遐想的曖昧舉動後，原PO好奇的在網上問網友「牙醫是不是真的都會跟牙助交往啊？」貼文曝光後也引發熱議。

原PO好奇問網友，牙醫是不是都會跟牙助交往。(圖/翻攝自PTT)

貼文引起網友熱議，網友紛紛說「不是交往吧？是養小三」、「不是交往，是共存」、「連結跟交往不同」、「小醫院醫生兼老闆，面試都會挑自己喜歡的」、「怎麼會是交往呢，當然是瘋狂做菜阿」。甚至有網友分享自己的所見所聞，「大學同學當牙醫小三多年，最後靠懷兒子成功上位」、「大學有個女同學去打工，打到跟牙醫交往，包包禮物各種收。但過幾年有學妹也去打工，直接被篡位，我朋友哭爆」、「我拔智齒……牙醫就跟牙助在調情了」、「之前我一個朋友就是牙助，裡面關係很亂。」

但也有網友提醒，前陣子上新聞的牙醫就是因為偷戀護理師，最後慘遭砍死，也有網友提供自身經驗，表示醫生找牙助要找漂亮的，病人找牙助不要找漂亮的，因為之前看牙齒碰過漂亮的牙助，連吸水都讓他噎到，讓網友從此看牙醫都先看牙助漂不漂亮才決定是否要讓她治療，不漂亮的牙助能存在代表她技術好；最後提醒大家，雖然說戀愛是自由的，但不正當的交友關係還是盡量避免，以免發生不必要的糾紛。