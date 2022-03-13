台中大甲一名身穿白色爆乳裝的老闆娘賣地瓜球，日前被民眾PO上網後，引發大批網友討論、朝聖。昨日一名男網友特意前往消費，並將購買心得分享到網路，沒想到有網友直接貼出老闆娘的臉書，更有人加碼透露新竹也有正妹在賣章魚燒。

原PO昨（12）日於臉書社團《爆廢公社公開板》指出，他到台中大甲買爆紅的地瓜球，因上一組客人買走最後一份，所以得多等20分鐘，他打趣說，「我是一個非常討厭排隊的人，但是為了地瓜球老闆娘，我甘願等，謝謝上一組客人」。

圖文曝光後，吸引上萬網友按讚，「你的等待是值得的」、「這要我排一小時也可以」、「我要是你，我就等到她收攤了」、「我突然也很喜歡吃地瓜球」、「北部怎都沒那麼好吃的地瓜球」、「等20分是為了看女生吧」、「是賣地瓜球，還是木瓜球？」、「害我放大看了一下價錢」、「這家地瓜球最近真的要排隊很久」。

網友加碼爆新竹也有正妹在賣好吃的章魚燒。（圖／翻攝自爆廢公社公開板）

留言中還有網友神出老闆娘的臉書，更有人加碼爆料，在新竹也有正妹賣章魚燒，「我都吃新竹正妹賣的章魚燒，不僅不用跑遠，也不用排隊」，其他網友看到此訊息又再度暴動，「可以揪團出發到新竹吃章魚燒了」。