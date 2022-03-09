台開花蓮新天堂樂園本月初無預警暫停營業2周，且百位員工迄今仍未收到2月份的薪水，台開今表示，董事長邱于芸明天將趕赴花蓮親發薪水。（羅亦晽攝）

台開近日爆出財務危機，該集團在花蓮經營的新天堂樂園，本月初無預警暫停營業，百位員工迄今仍未收到2月份的薪水。台開今表示，董事長邱于芸明天將趕赴花蓮，親發薪水給員工，逐步研擬新天堂樂園未來營運方向，不排除與在地廠商以地方創生形式合作轉型。

台開新天堂樂園位在吉安鄉光華工業區附近，2018年12月25日盛大開幕，邀請知名影城業者開設電影院，擁有亞洲首座全雷射IMAX螢幕，且一旁還有貨櫃星巴克，每逢假日人潮絡繹不絕，已成花蓮近年熱門的景點之一。

不過台開集團近日接連傳出跳票10多億元，新天堂樂園1日無預警暫停營業2周，不少遊客與在地居民感到可惜，且原本預計7日員工2月份的薪水入帳，不過迄今遲未收到，但邱于芸今上午到金門風獅爺商店街發放員工薪水時，宣布明天將到新天堂樂園發薪，新天堂樂園內部員工也證實確有此事。

新天堂樂園表示，明天預計發放自營櫃員工及工讀生共100多人薪水，董事長將親自到場發薪，希望能藉此提振員工士氣，透過面對面溝通，讓員工知道公司有持續關心和照顧他們。

新天堂樂園未來是否復業？新天堂樂園表示，商場部分有許多問題得和廠商協商，目前規畫與當地廠商合作，透過地方創生的形式轉型，不過得先解決員工薪資問題後，再來討論後續的營運。