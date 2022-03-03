香港疫情嚴峻，傳出港區全國政協委員有人染疫確診，不能赴京參會。大陸全國政協發言人郭衛民表示，不能到北京親自出席兩會的港區委員，可通過線上方式及時瞭解大會情況、提交提案和發言討論。

大陸全國政協十三屆五次會議今天（3日）下午召開新聞發佈會，針對香港兩會代表因為疫情無法赴北京參會，政協發言人郭衛民表示，目前港區全國政協委員按照兩會疫情防控要求，在落實疫苗接種、健康監測、核酸檢測等措施後，符合疫情防控要求的委員將到京參加全國政協十三屆五次會議，有些委員已經陸續到了，有些還在路上。

郭衛民表示，大會相關工作組已經收到港區委員提交的提案和大會發言。也有部分委員因身體原因或疫情防控要求，不能赴京參會，還有十多位港區委員正奮戰在香港抗疫一線。他們都已按程序履行了請假手續。「不能到京參會的港區委員，將通過線上方式及時瞭解大會情況、提交提案和發言討論，不會影響他們參與兩會相關議題的討論。」

郭衛民表示，香港新冠疫情形勢異常嚴峻，對市民安全健康和經濟民生帶來嚴重衝擊，大陸中央政府和各有關方面正在全力開展支援香港抗疫的工作。全國政協和廣大政協委員對香港疫情十分關注，通過不同方式積極支持香港抗擊疫情。