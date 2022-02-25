樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員Yuri（陳怡叡）以天使臉蛋和魔鬼身材的女神外貌，被球迷封為「地表最正啦啦隊女孩」，從小就有唱跳歌手夢的她，昔更不顧家人反對北漂追夢，差點就以女團身份出道；Yuri最近深夜曬出多張純欲風晚安照，邪惡視角胸前誠意快滿出來，讓粉絲看了直呼「叫人怎麼睡」。

啦啦隊女神之一的樂天女孩Yuri，除了在球場邊替球員加油外，偶爾也會在比賽周邊活動熱舞，實力一直是球迷有目共睹；平時也會透過社群分享日常點滴，25日深夜在IG上傳多張純欲風美照，和粉絲道晚安，甜美單純又性感的外貌再度美暈眾人。

Yuri最近深夜曬出多張純欲風晚安照，邪惡視角胸前誠意快滿出來，讓粉絲看了直呼「叫人怎麼睡」。(圖/ 摘自陳怡叡Yuri IG)

畫面中Yuri穿著白色睡衣，擺出躺著、趴著和跪著等各種姿勢，俏皮地表示，「一秒即可入睡那種，睡囉，晚安各位夜貓子」；其中一張Yuri躺在木地板上閉上眼睛，目光從精緻臉蛋往身體移動，胸前深V設計讓傲人雙球快掉出來，深邃事業線全被看光，完全把「純欲」呈現得淋漓盡致。

一直以來有大批粉絲支持的Yuri，這一系列超有誠意晚安照讓人看了臉紅心跳，忍不住盛讚，「這麼美，叫我怎麼睡得著」、「要失眠了」、「女神晚安，只是我應該不用睡了」、「睡著也迷人，漂亮」。