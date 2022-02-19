琳誼（左）今在門町舉辦簽唱會，李玉璽現身祝賀。（相映國際提供）

琳誼今在門町舉辦簽唱會。（相映國際提供）

琳誼（Ring）以獨特歌聲被譽為是「行走的安眠藥」，去年在8月正式出道，靠著首張EP《青春集Daisy》闖出高人氣，她近日趁勝追擊再推出首張全創作專輯《春暖花開的地方》，成為在半年內連發2張作品的樂壇新人，受邀成為第17屆KKBOX音樂風雲榜演出嘉賓，將於26日首度站上台北流行音樂中心開唱。好消息不僅於此，她今（19日）宣布下個月起將陸續在高雄、台中、台北等地巡迴演出，令歌迷驚喜不已。

琳誼今首度在西門町紅樓廣場舉辦人生第一場的簽唱會，但週末陰雨綿綿、氣溫更是冷颼颼，琳誼不捨表示：「對於第一次簽唱會有點小緊張，但更多的感覺是興奮與期待。以前並沒有特別追星，但每當從娛樂新聞裡看到歌手們辦簽唱會，都會很羨慕他們正式踏上歌手的夢想之路，也都會期待自己會有那麼一天到來，比較擔心的事情應該是下雨，怕粉絲會在台下淋雨。」

簽唱會特別邀來曾與她一同合唱〈想〉的李玉璽擔任嘉賓，李玉璽特別準備「風鈴花」植栽當賀禮，寓意呼應專輯主題，事業歌壇綻放盛開、專輯大賣。簽唱會尾聲，琳誼驚喜宣布好消息，將於3月20日從高雄起跑、依序會到台南、台中、台北等城市舉辦 《春暖花開的地方》巡迴演唱會，她充滿期待表示：「想跟大家玩一些遊戲與互動，除了聽好聽的歌，也有一些有趣的內容，但內容目前還在討論中。這是我出道後的小巡迴，想跟一直敲碗說要聽演唱會的粉絲說，沒來的話會衰一年，開玩笑的，謝謝你們喜歡聽我唱歌，我們小巡迴見。」