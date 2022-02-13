TRASH昨在西門紅樓舉辦演唱會記者會。（華納音樂提供）

TRASH昨在西門紅樓舉辦演唱會記者會。（華納音樂提供）

TRASH樂團出道12年將於5月14日在台北流行音樂中心舉辦首場大型演唱會「Holy Trip!精神時光屋」，今（13日）在西門紅樓廣場前舉辦記者會暨簽名會，對於歌手生涯第一場大型專場演出，4人都表示有美夢成真的感覺，開心終於走到這一天，「畢竟我們的曲風不是那麼平易近人，另一方面也想完成歌迷對我們的期望」，盼透過這次開唱，讓歌迷及家人朋友們看到TRASH的成長。

TRASH相隔4年舉辦演唱會，或許是太久沒有公開演出，期間有朋友好奇問他們「你們的團還在嗎」，鼓手金魁剛苦笑表示：「現在Google TRASH的第一個關鍵字竟然是『解散』，我們根本沒解散過。」讓4人傻眼。主唱阿夜是已故資深藝人安迪的兒子，媽媽日前得知他將辦專場演出的好消息相當開心，「媽媽也說終於喔！你們終於辦演唱會了」。

4位團員為了即將開唱投入「體能訓練」，每周固定2到3天上健身房進行高強度訓練，每次做完訓練，4個人全身酸痛到走路緩慢、坐下來屁股超痛、甚至想吐，就為了在演出時全力以赴；訓練密集練出肌肉，屆時演唱會是否秀出養眼身材？阿夜笑回：「這應該是要，而且我們還安排了體操類的高難度動作，不來看真的可惜喔。」

向歌迷喊話催票，莫非售票壓力不小？鼓手金魁剛坦言：「售票壓力每一次都有，但說真的，是興奮大於緊張，而且我們在準備演唱會的過程也沒時間去想這些，會賣得怎麼樣我們無法控制，但我們能控制整場秀的完美呈度。」

TRASH今記者會一開場帶來〈終究還是因為愛〉等歌，讓聞風而至的粉絲們一飽耳福。主唱阿夜透露自從正式宣布5月開唱後，大家都開始繃緊神經，並且把握時間練團，笑說原本消息公開以前都還有機會反悔，如今他們只有全力以赴一條路，將準備最精彩、最難忘的舞台給大家看。TRASH「Holy Trip!精神時光屋」演唱會門票19日在寬宏售票系統開賣。