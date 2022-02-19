TRASH首場大型演唱會門票今開賣傳捷報。（華納音樂提供）

TRASH樂團出道12年首場大型演唱會《Holy Trip! 精神時光屋》，門票今（19日）開賣創佳績，5000張門票9分鐘隨即宣布完售，創下他們出道以來紀錄！TRASH開心地說：「真的很謝謝大家，我們一直提醒自己平常心，但當然內心還是非常雀躍，謝謝所有小垃圾、還有身旁的同事們陪我們走到這一刻！大家5／14演唱會見！」後續是否加場，主辦單位目前正在研討。

門票今中午一開放啟售，不到幾分鐘的時間迎來「完售」捷報，讓TRASH直呼：「太扯了吧！」他們緊接著相約開起香檳慶祝，阿夜表示：「以前還沒加盟華納音樂的時候，常看到網友會在底下留言笑我們是『靠爸爛團』。這一次完售對我們有特別的意義，除了我們自己的努力，還有一路相伴的歌迷我們才能走到這裡。」

他們分享當時在做專輯《Holy Trip!》，是抱持著「做出自己喜歡」的音樂為主旨，不預設任何立場，最後當做出了團員們覺得已經是「最好」的作品時，得失心反而沒這麼重了。透露過去入圍金曲獎卻與獎項擦身而過的當下，大家都覺得有些喪氣，如今他們一切都抱持著「是你的就是你的」的佛系心態面對所有事，TRASH笑說：「那時因為沒得獎，還難得的看到博文流下眼淚，不過現在大家的心態都變得更正向，該是我們的總有一天會來的！就像今天的完售，真的太開心了！」

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