齊豫用美聲以歌會友。（滾石唱片提供）

齊豫睽違3年宣布舉辦個人專場「緣」，將在國父紀念館免費開唱，今早10點在年代售票系統開放歌迷索票，2500張票在10秒內被搶光，甚至因為歌迷搶票太踴躍，一度造成售票系統大當機而顯示暫停售票，所幸經緊急處理後趕緊重新釋出，讓「有緣」的2500位歌迷順利搶到票。

齊豫盼以歌會友與歌迷結緣，早從去年初就開始籌備，但因疫情影響延期了兩次，最後決定3月12日在國父紀念館大會堂舉行，談及暌違3年開唱的心情，擁有天籟美聲的齊豫，卻非常謙虛，她表示心情非常緊張，笑說：「應該說每一次唱都會緊張，沒有不緊張的一次，尤其是專場緊張壓力更加倍！」

而除了籌備演唱會，齊豫在內湖開設的素食餐廳今年3月即將邁向第3年，她坦言從無到有的過程中雖然辛苦，但收穫頗多，「這兩年遇到疫情，在經濟收益，人事管理上都是辛苦，雖然有一些小波折，但推廣素食甘之如飴，努力」很值得。

因應疫情關係，齊豫與創業夥伴目前推廣「簡而不減」的素食餐，以簡餐方式去推出，不定期推出季節式料理，也會有新的食材出現在菜單上；她強調食養(食物養生)食療、從吃去注意健康，她表示：「最大宗旨是以健康食材為主的菜單，例如有把冬蟲夏草--新鮮北冬蟲夏草變成食材入菜，雖然店內東西不多，但都是我們愛吃的東西，而且也是願意吃店裡的東西，自己愛吃的賣給別人，重點都是全素且養生健康的食物。」長期茹素的她更表示：「用這種方式及心情去經營餐廳，人事上相對比較簡單，全都是身邊好的朋友去幫忙。」