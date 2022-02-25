Faye明天將在台中舉辦演唱會。（亞神音樂提供）

詹雯婷（Faye）將於26日舉辦台中「Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳」Legacy演唱會，Faye在緊鑼密鼓的排練當中，陸續接獲台北場完售、專輯重登博客來即時銷售冠軍的好消息後大受鼓舞。她也大方分享自己的「練團三寶」，含鹽飲料、銀離子噴霧器和精油，讓她可以隨時保持聲音的最佳狀態。

距離Faye上一場個人演唱會已4年，這次她對演唱會內容提供了許多想法，希望這不僅是一場讓人耳朵懷孕的聲音饗宴，更希望可以從燈光、道具以及她精心安排的秘密禮物等，全方位豐富演唱會。台中場將於明天登場，Faye坦言心情緊張又興奮，「這次可以說是詹雯婷的不同切面，是一場沉浸式的演唱會，比較能呈現出屬於詹雯婷的音樂類型」，透露現場還有特別設計的周邊商品，包括她與妹妹一同調製出來最適合這張專輯的專屬香氛，讓觀眾可以從聽覺、視覺、嗅覺同步享受演出。

這幾天密集練團的Faye詹雯婷，最注重的就是呼吸道的健康，以及身心的平衡，除了定期向中醫報到來調理身體機能，練團時更是自備三件不可或缺的秘密武器：銀離子噴霧器、精油和有鹽份的飲料。只見她練唱只要有空檔就會輪番使用這三樣東西，引起工作人員們的好奇打探，她笑說，這是她特別準備的「練團三寶」，可以讓她維持呼吸道的濕潤和健康，唱歌時才能有好的表現。