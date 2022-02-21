中國手機品牌realme宣佈將在MWC開展首日舉行發表會，不僅對國際市場亮相已經在中國市場上市的高階機種GT2，更會推出將目前在商用市場中最快的智慧手機充電技術，realme並宣稱這項技術將會在同年度量產。現在市面上已經商用的手機快充，瓦數最高的realme與同集團OPPO推出的125瓦，小米去年發表的200瓦快充，目前還未能推出。

智慧型手機電池越來越大，由中國廠商領頭的閃充／快充也不斷挑戰充電瓦數極限，目前市面上亮相過最大瓦數為小米在去年中宣佈的200瓦有線快充，號稱8分鐘就可充滿4000毫安培的電池，至今都還未能推出量產產品，而且，如此高瓦數的快充對電池壽命當然有所影響，不過中國手機品牌還是一心一意挑戰極限。

realme就預告，將在MWC發表會中推出商用市場中最快的手機充電技術，並且發誓會在今年內推出可商用的量產產品。

而在新機方面，realme透過快速在印度市場站穩腳步後，反攻中國市場，目前在中國市佔率仍與OPPO、vivo、榮耀有不小的差距，不過realme決心積極經營歐洲高階手機市場，並計劃透過今年的MWC在歐洲推出realme有史以來價格最高階的產品GT2 Pro，瞄準歐洲市場7～800美元的市場，相當於僅比蘋果、三星旗艦機低一級的價格區間。

GT2 Pro搭載高通Snapdragon 8 Gen 1，為了因應高通處理器過熱的問題，也內建VC導熱板加強散熱，螢幕支援不同APP自動調整從1～120Hz不等的螢幕更新率，三鏡頭主相機感光元件則採用同集團OPPO向索尼訂製的IMX766，以及5000毫安培電池，GT2 Pro已經於1月初在中國開賣，在中國市場售價落在3900～5000人民幣。