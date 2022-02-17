陳嘉樺（Ella）17日宣布個人大型巡演《艾拉秀》重啟，將在5月28日於高雄流行音樂中心海音館開唱。該演出原訂在去年舉辦，因為疫情影響延期至今，Ella直言雖然可惜，但也相信這一切都是最好的安排，把時間留給自己與家人相處，開始學跳舞、煮菜練出了許多新技能。

Ella預告高雄場會展現新穎的風格、表演內容，從曝光的主視覺海報就可以看見新的造型，只見Ella挑戰高難度的動作，直接蹲坐在地著模樣宛如企鵝般的模樣，還被網友笑稱好像夯劇《殭屍校園》中的詭異身軀，她笑稱當天像是自虐的行為，一直不斷挑戰折磨自己的身形，卻樂在其中。

Ella開心說：「喜歡肆無忌憚地玩，像艾拉秀一樣不設限，跳脫框架」，她也向粉絲喊話：「不是你想像那種一般的演唱會，我玩得很愉快！但怪表情不能做太多，不然會有皺紋。」

身為屏東人的她，這次回到南部開唱也可說是另類的返鄉，她對著南部鄉親朋友們喊話：「我當然是做好準備了，解接一定會給大家滿滿的、驚喜的，有歡笑有淚水的艾拉秀。」