台大公衛學院教授陳秀熙指出，近期入境旅客新冠肺炎感染率有上升趨勢；參考日韓及香港經驗，病毒大流行的速度非常快，台灣在解封之餘也不能忽視社區疫情大流行的風險。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

陳秀熙說明Omicron流行防疫光譜模式，並指出台灣3到5月3到5月之間會在「動態清零」和「重症清零」之間互相消長，預計6月之後可望走向「類流感化」。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

Omicron全球大流行，多國採「與病毒共存」策略，台大公衛學院教授陳秀熙認為，各國解封可能導致境外移入個案數增加，台灣在5月前應持續走在「動態清零」和「重症清零」之間，阻擋境外移入造成社區大流行，待6月以後，如能取得充足的抗病毒口服藥和次世代疫苗，可望走向「類流感化」，達到最理想的防疫模式。

受到各國陸續解封影響，最近台灣入境旅客新冠肺炎感染率不減反增，上周（2月13日至19日）境外移入個案數高達352人，染疫比率逾3％。

目前國內累計13條Omicron傳播鏈，包括桃機衍伸遠雄自貿港群聚、高雄港群聚等，都是因為境外移入個案引發社區本土疫情。陳秀熙指出，大部分歐美國家目前都採取「與病毒共存」策略，也就是讓病毒大流行，近來香港、韓國、日本的例子也可以發現，走向大流行的速度非常快，台灣也不能忽視。

他指出，「病毒清零」是防疫光譜中最好的情況，但由於Omicron傳染力強、家戶傳播快，即使台灣疫調做得很徹底，還是免不了發生群聚；他認為台灣接下來3到5月之間會在「動態清零」和「重症清零」之間互相消長，最好的情況是動態清零，但隨著逐步鬆綁，仍會有群聚發生，因此只要維持重症清零即可。

陳秀熙認為，目前國內疫情可控，防疫強度要開始下降，每個行業要維持常態的生活，尤其觀光旅遊業會慢慢鬆綁，但也要小心境外移入疫情造成社區大流行，更不能效法國外一下子完全解封，至少口罩和社交距離等基本措施都要維持。

如何防範境外疫情影響社區，又兼顧國內逐步解封？陳秀熙建議，可將入境旅客及相關工作人員以接種疫苗情形做區分，並檢測血清抗體，如已完整接種且有抗體保護力，就無需任何隔離檢疫措施；曾接種疫苗但保護力消失者，可採「5＋5」措施，搭配2次PCR和1次快篩；還未完整接種疫苗者，則採「10＋7」措施，搭配2次PCR加4次快篩。

至於動態清零和重症清零的下一步該怎麼走？陳秀熙認為，如果6月之後可取得充足的抗病毒口服藥物和Omicron次世代疫苗，能夠有效阻擋病毒傳播，台灣就能逐漸走向「類流感化」，這是Omicron防疫光譜中介於樂觀和悲觀之間的決策模式，也是台灣最理想的防疫模式。