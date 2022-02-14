因疫情延後一年，朱宗慶打擊樂團《百人木琴》音樂會將再重啟，到時舞台上將同時有50台木琴，特別的是，這次參與演出的有金曲獎特別貢獻獎得主黃瑞豐，擊樂家朱宗慶、連雅文與徐伯年也將上場指揮。

去年5月本土疫情爆發，不少演出節目必須取消，但對表演團體而言，仍時時刻刻為再次演出做好準備。朱宗慶表示，去年樂團的系列製作，原本已做好準備，蓄勢待發，卻因疫情升級而忍痛取消，「當時看著同仁們眼裡含著淚水，同時快速接續各種應變計畫，令人相當不捨。」

朱宗慶表示，在最艱難的時候，仍選擇守住希望，因為「天總是攏會光」，果然，大半年過去，表演活動也日漸復甦，團隊以擊樂劇場《木蘭》開啟樂季，去年5月未能完成的音樂會，也要帶著「打破重來、打破重煉」的精神完成。

系列節目還有《擊刻風景》，精選三首當代擊樂作品，包括楊祖垚〈隱形循環〉、湯摩．亞里〈印巴圖塔的旅程〉、赫曼．柯肯〈拼貼風景〉，以及兩首世界首演作品，黃思瑜〈女媧〉和集合了藝術家董陽孜、作曲家賴德和、多媒體藝術家周東彥的〈不聞鐘聲，唯有風雨〉。《名家聚擊》則有8組擊樂好手演出台灣作曲家創作，演出將於5月27日開始至6月4日在全台巡演。