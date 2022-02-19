由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒（小賴）與婁峻碩組成的人氣團體「五堅情」，今晚（19日）登上高雄巨蛋舉辦「五堅情Moon Landing月面著陸高雄巨蛋演唱會」。

首度攻蛋，五堅情高規格打造舞台，呈現磅礴的月面之旅，5人率領16名舞者又唱又跳〈月面著陸〉開場，並帶來〈速食愛情〉、〈兵變〉等歌曲炒熱氣氛。邱鋒澤說，這次彩排花最多時間不是在唱歌，而是在記隊型，小賴直言不敢看前排的歌迷，因為感動到快要哭出來，他也擔心黑粉會抹黑他們唱對嘴，陳零九則開玩笑接話說甚實早就預錄好了。

有別於平常歌迷熟悉的演唱組合，五人今晚重組「演唱會限定CP」，也分別有個人獨秀的演出。陳零九首唱新歌〈一萬次〉，預計收錄在尚未推出的全新個人專輯，也跟小賴合唱〈娘娘槍〉；而小賴在唱完〈Perfect Clown〉後終於忍不住爆哭，他問全場：「應該滿好聽吧？」又因淚流滿面而自嘲「怎麼有點像告別式」，趕緊搽乾淚水介紹與邱峰澤合唱的〈邊緣人格〉。

而黃偉晉則在台上模仿小賴打招呼的手勢，笑說對小賴敷衍打招呼的勢很反感，接著問「脫衣服會嗨嗎？那脫褲子呢？」引起全場尖叫，黃偉晉接著脫下外套小露手臂演唱〈唱歌的時候就變了一個人〉。

陳零九女友呼呼、婁峻碩女友焦凡凡到場力挺，曾馨瑩也買了十多張票帶小孩到場觀賞。現場萬名觀眾滿座，票房收入逾2000萬，死忠粉絲送上餐點、飲料，並高舉手幅 「堅果陪在你們身邊」表達支持。