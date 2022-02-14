TRASH將於5月14日在北流舉辦演唱會。（華納音樂提供）

TRASH 2022年首場大型演唱會《Holy Trip! 精神時光屋》，今（14日）中午首賣限量早鳥票，票券開賣即在15分鐘內光速秒殺，讓正在工作中的團員們又驚又喜！TRASH昨才為演唱會舉辦開賣記者會，今立刻迎來限量早鳥票完售好消息，團長頤原笑說：「今天起床我特別做了19分鐘的冥想，決定刻意不要去想這件事。」然而中午過後，每個人都手機就開始不斷冒出通知，瞬間湧入不少訊息與instagram的標註，也看到大家分享目前系統當機、網頁進不去的消息。

獲知喜訊的他們今天正好都有工作，四人一見面就興奮的互相擁抱並擊拳，魁剛分享：「其實親友還有問我要怎麼搶票，我還跟他們說不用啦，結果讓他們今天搶得很辛苦。」阿夜在一旁笑說：「我也是這樣回我媽！跟她說應該還好啦，不用搶啦。」表示原本的心態是順其自然。博文則表示：「昨天也工作到很晚，其實蠻累的，只擔心今天會不會睡不飽，一起床也沒有馬上看手機，但看到大家的訊息才知道反應不錯。」

TRASH異口同聲表示：「其實一開始我們有信心在5月14日演唱會前就可以賣得完，但真的沒有想到早鳥票可以賣這麼快！這次也比過去我們在LIVE HOUSE的演出票價還高，沒想到有這麼好的開始，真的非常謝謝大家的支持。」TRASH《Holy Trip!精神時光屋》台北演唱會，19日起門票將不分區全面在寬宏售票系統啟售，凡於3月底前購票且為KKBOX或MyMusic會員，將有機會獲得本次演唱會專屬福利，詳情鎖定華納官方臉書或IG。