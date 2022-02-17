資深藝人巴戈胰臟癌病逝享壽67歲 晚鄒美儀20年壽終《雙星報喜》天上重聚

資深藝人巴戈昨天因胰臟癌轉移，不敵病魔病逝於長庚醫院，享壽68歲，所幸最後的日子，老婆跟4個孩子都在台灣陪伴他，最後在家人的守護下走完最後一哩路，自認人生圓滿無憾，沒留下遺言，事實上巴戈與老婆張令娜感情一直相當甜蜜，他曾透露人生中最努力做過的事情，其一是考大學，另一項，就是追老婆。

巴戈與老婆張令娜是大學同班同學，眾所周知他愛妻如命，他們婚後生了4個子女，張令娜帶著孩子們出國留學去，大砸5千萬，夫妻倆即使分隔兩地，好感情仍是數十年如一日，據《鏡週刊》報導，巴戈受訪時曾吐露，當年他追老婆追了2、3年，才等到佳人同意交往，還甜滋滋地說：「我老婆真的非常美的，到現在都一樣」，婚後他們舉家移民加拿大，巴戈獨留台灣努力工作，老婆在當地除了照顧孩子外，也很積極做義工，4名子女長大後都有非常好的發展，讓巴戈欣慰直呼：「這是我演藝生涯之外的一大成就」。

巴戈除了愛妻，也是個愛家好男人，當年他的大兒子出生時，因早產需要住保溫箱，正在阿根廷出外景的他，心裡實在放不下，就坐了30小時的飛機趕回台灣看孩子，隔天又飛香港轉北京，去了烏魯木齊進行拍攝工作，真的有夠拚。

巴戈的4個孩子，目前只有一個女兒已結婚，2019年底他歡喜嫁女兒，開心上台當主婚人，事實上此前他已淡出螢光幕多年，女兒的婚禮是他罕見公開露面的場合。

巴戈為人和善，在圈內好友眾多，不僅喜歡跟圈內好友聚會吃吃喝喝，還會跟朋友們攜手一起做公益，但過去這一年，巴戈罕見地缺席聚會，不時有人問起原因，摯友紀寶如就說他胃出血不舒服，用這理由塘塞，但實際上他已罹癌，甚至去年年末也沒能出席送導演李行最後一程，當時就引發了猜測，親友後來吐露，巴戈個性樂天又不想麻煩大家，所以才會請託親友封口，不要說出他癌末的事情。