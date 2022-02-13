邱鋒澤今邀黃偉晉擔任嘉賓。（原音兄弟提供）

邱鋒澤今（13日）在台北國際會議中心舉辦「日環食Eclipse」演唱會，這場演出受到疫情影響，歷經4度延期、更換場地，今晚終於順利舉行，吸引滿場3000名觀眾支持；距離上次個人專場演唱會已1年多，邱鋒澤今不僅送上〈日環食〉等創作歌，也因延期的關係，歌單多了幾首尚未收錄在專輯裡的新曲，包括〈年青有為〉、〈微笑分手〉，此外，演唱會尾聲安排五堅情好友黃偉晉擔任嘉賓，與上身穿著襯衫內搭蕾絲的邱鋒澤合唱〈潛台詞〉等歌。

今演唱會尾聲黃偉晉突然現身台上，全場歌迷驚喜暴動、尖叫聲不斷，邱鋒澤笑說：「歡迎現任來了！」他之前與陳零九之前合組「九澤CP」，擔心對方吃醋，趕緊隔空向陳零九喊話：「他（偉晉）今晚唱完就變『前任』了。」偉晉也點頭允諾「唱完就分手」，接著對邱鋒澤說：「但你要答應我，你不能跟零九玩蕾絲喔。」笑翻粉絲，為演唱會畫下完美句點。