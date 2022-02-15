女神Vivian徐若瑄5月7日將站上台北小巨蛋開唱，她為演唱會特別創作了同名單曲《VIVILAND》，MV還前進到奇美博物館拍攝，博物館也第一次許可開放主建物的圓弧屋頂，讓Vivian登高取景；雖然拍攝戰袍及成果都讓她滿意，但徐若瑄發IG透露，背後超長的披風差點讓她被強風「刮」跑，因為彈吉他而幾乎不曾留起的美甲，也讓她擔心一直會「刮」到衣服跟頭髮；而她更素顏自曝，最緊張的還是演唱會的售票狀況。

為了拍攝演唱會同名單曲《VIVILAND》，Vivian本人化身虛擬世界中的幻紫繩索女神，穿上不能有一絲贅肉的霸氣繩索裝，接上長達超過100公分的長辮子。為了讓女神展現最美的姿態，當所有工作人員大口吃著各式台南小吃美食，她只能乖乖吃著蛋白質加蔬菜的健康便當。再加上超長辮子非常重，她必須一整天維持最挺拔、最美麗的身姿，肩、頸、腰都承受極大壓力，可是為了效果，她沒有喊過一聲累。

徐若瑄對這套幻紫繩索「戰袍」相當滿意，在IG分享了這款勁爆造型5次，她透露：「這件白色長袍很長很長，高跟鞋很高，加上站在高台上對嘴律動，突然來了一陣強風，長袍幫風加重了把人拉倒的力道，整個人差一點就被強風飛摔（還好核心夠強），後來導演派了2位烏鴉使者在後方拉住長袍，我才得以安心表演～」，畫面中Vivian穿上純白色的長筒「恨天高」，確實若沒人拉扶，一陣強風就足以把她「刮」跑。

她又秀出造型中的另一亮點：美甲，並說：「平時沒事愛彈吉他的我，指甲都是剪到底的！難得出現又尖又長的指甲彩繪，一定要用特寫來分享一下！還有謝謝可愛又帥氣的舞蹈老師阿丹」，並揭露另一款也使用到美甲的格子裝：「格子這套要跳舞，在跳的過程中，不習慣長指甲的我，指甲一直撞到自己的褲子、頭髮，有幾次指甲片飛出去，大家得趴在地上尋找遺失的指甲片（大半夜的，還好不是黑色指甲）。」

但不管是被強風「刮」跑，或擔心一直會「刮」到衣服跟頭髮，其實都比不上另一件最重要的事；徐若瑄今(15)日難得「素顏」亮相，寫道：「最近被工作照洗版了～來個大素顏照好了～～～2/19要正式售票了，竟然像剛出道時的那樣緊張！突然覺得”好冷”⋯⋯（對，是這種感覺）」，透露了她對開演唱會的「期待又怕受傷害」小心情。