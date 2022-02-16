演藝圈知名夫妻檔余天、李亞萍夫婦的二女兒余苑綺，自從2014年發現罹患直腸癌後，便因癌細胞擴散陸續切除肝臟、肺臟，讓許多人看了相當不捨。而近日宣布接受人體試驗的她，接受媒體專訪時透露最新病況，再度引起外界關注。

根據《鏡周刊》的報導，經紀人透露余苑綺在2014年發現罹患直腸癌第三期，至今已接受70次痛苦的化療，雖過程中她曾一度抗癌成功，沒想到2019年與2021年時癌症再度復發，她只好接受開刀切除部份淋巴、肝臟及肺臟，僅剩部分肝腎維持身體運作已不能再切除，接下來只能透過不停地化療來殺死癌細胞。

而日前余苑綺便宣布接受最新人體試驗，她透露自己經過這麼多次的化療，指甲都已變成黑色的，因為化療的藥物很毒，所以她請媽媽李亞萍向醫院聯繫，表示自己願意加入測試，之後也會抽血、留尿，將相關檢體送去高雄小港醫院，這樣就能檢測出她的身體內有多少重金屬殘留，不過檢驗過程需要一點時間，因此余苑綺也表示「有進一步具體消息，會再告訴大家」。

事實上，余苑綺這幾年為了家人及一雙年幼子女不斷的與病魔積極抗戰，但她即使病痛纏身付出龐大的醫藥費，仍用樂觀又積極的態度幫助弱勢癌症患者募款，希望能透過自己的力量幫助更多人有機會接受治療，享受天倫之樂。