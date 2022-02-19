為評估植物性飲食對於攝護腺癌風險的影響，紐約大學格羅斯曼醫學院組成的研究團隊，針對超過47,000名男性展開近30年的追蹤研究。結果發現，對小於65歲的男性而言，增加植物性飲食攝取量可降低攝護腺癌末期的風險；若增加健康植物性飲食的食用量，則罹患攝護腺癌與因該病而致死的機率都有所下降。

這份研究已刊載於2021年9月份的期刊《泌尿學》。攝護腺癌僅次於皮膚癌，成為美國男性最常見的癌症。其好發年齡介於60歲至80歲男性，發病原因與荷爾蒙、飲食與家族遺傳有關。就飲食來看，過多的攝取紅肉、高脂肪食品，罹患攝護腺癌的風險就會上升。

植物性飲食能減少身體器官發炎、降低膽固醇與糖尿病風險，還能幫助腸道內的益生菌生長，從而增加人體免疫能力，甚至還能抗癌。此外，植物性飲食也是被視為對環境最友善的飲食法，好處可謂多多。

就攝護腺癌的飲食介入來說，現有研究已發現特定植物性食物，如含有茄紅素的番茄，能為攝護腺帶來健康益處；此外，減少紅肉與乳製品等特定動物性飲食，也能降低對攝護腺的有害影響。然而，採取植物性飲食模式對攝護腺癌風險的影響，現有研究所知卻甚少。

為評估攝取植物性飲食對攝護腺癌風險的影響，研究團隊透過「醫護人員追蹤研究」(Health Professionals Follow-up Study)遴選47,243名男性參與者，並展開長達28年的追蹤研究。

透過每4年進行一次飲食頻率問卷，研究團隊計算出植物性飲食的飲食指數；隨後利用Cox比例風險模型，計算植物性飲食與攝護腺癌風險的關聯性。在追蹤期間，共有6,660名男性確診罹患攝護腺癌；其中，516人為攝護腺癌末期，958人確診絕症，807人死於攝護腺癌。

結果發現，雖然增加植物性飲食的總攝取量，不會降低罹患攝護腺癌的風險，也不會降低攝護腺癌的致死機率；但對小於65歲的男性而言，增加植物性飲食的總攝取量，可以降低攝護腺癌末期的風險達32%。

此外，就小於65歲的男性參與者而言，增加健康植物性飲食的攝取量，可以降低罹患攝護腺癌的風險達19%，因攝護腺癌致死的風險更降低達47%。至於65歲以上的男性，不論是攝取植物性飲食還是健康植物性飲食，都不會對攝護腺癌產生任何影響。

研究團隊總結，這項前瞻性研究提供更多證據，證實大量攝取健康植物性飲食有助於65歲以下的男性，降低罹患攝護腺癌以及因該病死亡的可能性。

植物性飲食意味著不限制動物性蛋白的攝取，但整體而言乃是以攝取植物為主；健康性植物飲食則是大量攝取蔬果、全穀物與豆類等食物，油脂則採取橄欖油等健康油脂，並減少精製澱粉與含糖食物。此外，健康植物性飲食每日攝取超過7份的植物性飲食。