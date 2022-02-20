余天、李亞萍的二女兒余苑綺，2014年確診直腸癌第三期，治癒後又復發，余苑綺做了近70次化療、切除部份淋巴、肝臟，未料日前大腸照出陰影，甚至傳出，有醫師做出最壞打算，評估余苑綺僅剩2個半月到半年的壽命，對此，李亞萍今（20日）氣炸並親上火線駁斥，同時，李亞萍也宣布余苑綺已正式改名叫「余泳澐」，希望改名幫她化解厄運。

余苑綺癌細胞第3次擴散，目前正在醫院作化療，余天、李亞萍都很心疼女兒，甚至有醫師評估，余苑綺恐再縮短，僅剩2個月到半年的壽命，消息一出讓李亞萍氣炸了，根據《三立新聞網》報導，李亞萍親上火線駁斥，她強調，是余苑綺第一次復發時，醫生跟家屬提到最差狀況，由於余苑綺當初哭求不做化療，醫生為了鼓勵她抗癌，不得已才下的最後通牒，但並沒有給時間範圍，李亞萍重申：「什麼只有2個月餘命，都是不實假新聞」。

余苑綺積極做化療，余天、李亞萍對女兒是繼心疼又不捨。（圖／本報系資料照片）

同時，李亞萍也宣布余苑綺已正式改名叫「余泳澐」，李亞萍說其實早在1年前就讓綺綺改名，主要是想幫女兒轉運，李亞萍表示，命理師說「綺」這個字有個邊，很像緞帶，「她又屬豬，豬披緞帶不就等於是要被殺？」才希望藉由改名幫女兒化解厄運。

而爸爸余天日前被問到女兒病情時，他沉重表示，余苑綺現在已在做化療，不過余苑綺有陣子很排斥做化療，某次到醫院要化療前，還打電話給余天痛哭說：「爸爸我不要做化療」，讓人聽了相當心疼，但最近余苑綺檢查出擴散，余天便強制女兒要繼續做化療，也希望外界能幫余苑綺加油、集氣。