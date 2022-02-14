今年元宵節在2/15，運勢命理網站「旺好運」分享，元宵節也稱上元節，是祈求一年開始好運財運亨通、姻緣圓滿最好的時候。命理專家孟冠辰老師分享，在道教觀點，每年農曆元月十五日是三官大帝上元天官賜福紫微大帝聖誕，神階僅次於玉皇大帝，主掌賜福，因此，道教的廟宇每年都會舉辦改運、補運、補財庫的活動，祈求新的一年財運亨通，好運旺旺來。

許多人會到廟裡求發財金、發財金錢龜，孟冠辰老師特別提醒，發財金需過爐後放入錢包隨身攜帶，或放置家中財位；發財金錢龜宜放家中客廳財位，一般為進門45度對角線的位置，財位一定要保持乾淨明亮，不要太低，可為一年帶來好財運財氣，讓你財源廣進。

孟冠辰老師分享，除了祈福，食補也可添好運招財運，除了廟裡祈福活動，當天可以用食補的方法來增添好運、財運：

▍1.湯圓：吃湯圓祈求全家團團圓圓，事事圓滿如意。

▍2.生菜：吃生菜祈求財運亨通，生菜諧音「生財」。

▍3.餃子：吃餃子因形狀像元寶，因此吃元寶招財進寶，餃子諧音「交子」，意味子時相交好運發大財。

▍4.麵條：吃麵條增福壽，喜慶綿綿不斷。

▍5.年糕：吃年糕保佑年年運勢高升。

運勢命理老師艾菲爾也在FB粉絲團分享，元宵節當天吃三個湯圓，代表「三陽開泰」，有新生、興盛、欣欣向榮的好兆頭，建議元宵節吃三或三的倍數的湯圓，為自己招來開春好運。古有「取圓以達陽氣」的說法，所以會在農曆正月十五這天，吃湯圓、吃元宵，這都是為了討吉利與祈福。

至於適婚男女祈求姻緣，建議可以去月下老人廟拜拜，請姻緣紅線，緣錢帶身上，有助在新的一年求得好對象。在疫情持續影響下，建議出門時身上可以帶一些除穢包去除病毒穢氣，口罩噴一些有助呼吸道或安神的精油，與旁人保持適當距離，做好個人防疫措施，參加祈福求財的活動時既可避免感染，還能為新的一年求來好運連連，財運旺旺。

【本文轉載自「旺好運」，經旺好運授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「旺好運」粉絲團】