遭酸核食改「福食」能改運 蘇貞昌：有些言論大可不必

日本福島五縣市食品解禁議題備受各界關注，日前部分民進黨立委建議將「核食」改成「福食」。對此前總統馬英九諷刺「改名就能改運呢？」中廣董事長趙少康更批「改了名字吃了就幸福快樂，把老百姓當傻瓜。」行政院長蘇貞昌今（18）日出席活動時回應，有些言論其實大可不必。

蘇貞昌表示，政府對於食品安全一定嚴格做好各種防護，有關進口食品也一定依照科學證據與國際規範，以保護國人健康為第一，我們絕不會進口核食，呼籲國人同胞一起讓台灣走向國際。

蘇貞昌說，我們注意到相關一些言論，這樣子的扭曲，其實大可不必。