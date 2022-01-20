行政院長蘇貞昌20日表示，111學年度學科能力測驗21日登場，這次學測防疫措施比照去年三級警戒下辦理的國中會考，請教育部跟指揮中心緊密配合，保護考生健康、縝密防疫。

21日起就是連續三天的大學學測，指揮中心已宣布，這次學測提高防疫規格，比照去年5月三級警戒時期的國中會考，不開放陪考、全程配戴口罩、進出動線管制，及用餐使用隔板等。

蘇貞昌要求，教育部須與指揮中心緊密配合，保護考生健康、縝密防疫，在考試前夕，教育部也須掌握居家隔離、居家檢疫等學生名單，未能參與學測的學生也請提供補救措施。

蘇貞昌20日在行政院會中指出，全球疫情嚴峻，讓防疫更加辛苦，最近七天本土確診75例，所幸將士用命、指揮中心因應得宜，將確診者防堵在入境前。

蘇貞昌指示，請相關部會做好空橋調度、候機室清消，並要強化機場防疫密集採檢，密切掌握機場健康；他說，這幾波疫情多數有跡可循，如有新增確診仍要加速疫調、擴大匡列，也感謝桃園市長鄭文燦和行政團隊辛勞。

此外，蘇貞昌呼籲，符合第三劑疫苗資格的民眾，盡速預約，相關單位要比照去年衝刺基礎劑的做法，加快第三劑疫苗接種速度；防疫沒有假期，希望各部會全力以赴，讓民眾維持正常生活。