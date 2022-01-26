中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增92例COVID-19確定病例，分別為46例本土個案及46例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為24例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為27例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(9例)、英國、加拿大及荷蘭(各2例)、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、法國、中國、瑞典、柬埔寨、越南、新加坡(各1例)移入；另23例調查中。入境日介於今(2022)年1月9日至1月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5542669例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5523800例排除)，其中18503例確診，分別為3475例境外移入，14974例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計122例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。