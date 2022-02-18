齊豫暌違3年將於3月12日在台北國父紀念館舉辦「緣」齊豫演唱會，全場共2500張門票將於19日開放免費索票贈給「有緣人」，詳情可查年代售票系統及滾石唱片FB官網。3年前曾號召趙詠華、吳青峰舉辦慈善公益演唱會的齊豫，這次把「善」的大愛精神再擴大，以不求回報的態度及回饋感謝的精神，不拿分文唱酬免費開唱與大家「結善緣」，期望用歌聲撫平大家因疫情而動盪不安的情緒，齊豫說：「一直希望能為這個社會做一點什麼，我能給的就是唱歌。」

演唱會整體軟硬體以售票演唱會形式打造，媲美小巨蛋規格，齊豫形容免費開唱的心情就像平常媽媽唱歌安撫孩子不安情緒那樣自然，她表示：「3／12這一晚，就讓我不為什麼的⋯⋯唱歌給你（妳）聽。」希望藉著這場演唱會跟大家一同體會一次「緣」的起落，更透過音樂喚起更多人對人對事情的關注及關懷，她特別表示：「演唱會不需要講什麼，就細細聽歌讓心靈有所得。」

她此次開唱將邀2位重量級嘉賓跨刀助陣，且演唱會海報特別以一個大大的星球「火星」作為主視覺，齊豫透露海報上的「火星」跟這次演唱會的音樂有密切關係，「不僅跟開場音樂有關，更跟這次演唱會『嘉賓』有緊密關聯」；此外，齊豫為這次演出提早於農曆年前開始籌備，且過年期間也不鬆懈，天天聽歌練嗓，她透露過去和弟弟齊秦討論保養嗓子及練唱這2件事時，兩人有不同看法，「我曾和弟弟說『保養嗓子，不要太過度使用，要適度休息』但我弟弟則持相反意見，他認為嗓子就要一直反覆操練，才能越練越好！後來發現嗓子固然要保養，但弟弟講得也沒錯，不斷地操練嗓子，才會越練越好」。