三立電視去年攜手「必應創造」共同製作1季12集新型態棚內直播演唱會節目《Live Asia超級週末現場》，集結亞洲最經典的好聲音，並由專業演唱會製作及轉播團隊操刀，並由橫跨唱片、戲劇、主持等多領域全能的炎亞綸主持，在網路的高度期待與粉絲們的敲碗下，三立與必應創造再次規劃，於本周日(27日)晚間 19：00-22：00，再推出由金鐘主持人炎亞綸持續主持的《Live ASIA超級週末現場年度盛典》。

這次與第一季不同，製作團隊將集結神棍樂團、ALL IN 5、魏嘉瑩、周蕙、小宇、閻奕格、陳勢安、陳芳語、戴愛玲、畢書盡等10組藝人演唱，在長達3小時的線上演唱會中與歌迷朋友見面。而這次即時互動聊天室、擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR）、浮空網紗投影等技術也將呈現於節目中，最特別的是，節目將首次應用低延遲、高傳輸的5G技術來打造線上即時觀眾席，粉絲們可以在家用手機連線，即可直接進入到攝影棚現場，打造彷彿置身演唱會搖滾區的即時互動感，用5G手機連線更可以與現場主持人、藝人對話，進行即時的點歌、互動！

對再次接手Live主持工作，炎亞綸表示主持這個節目是很大的挑戰，因為是「Live」，很多東西都是即時，包括走位、機位、互動環節，他也沒想到自己一個人能辦到，很開心在這個節目學習到，細節是如何掌握在自己手上，又有哪些環節是需要仰賴專業團隊的協助。

他笑說造型上自己畢竟是以穿搭達人聞名，訪談上會做足做紮實的功課，看看這些歌手最近有哪些活動、發行的作品，甚至是聊一些無傷大雅、雅俗共賞的花邊新聞，就是會做一些功課。他覺得因為自己還有一些改進的空間，因此很希望《Live Asia》可以繼續，因為現在能讓歌手純粹展現作品演出的節目實在太少了，除了選秀節目以外，實在沒有讓發片歌手發揮的舞台，希望相關單位可以持續支持這樣的節目，讓歌手們可以發揮長才。