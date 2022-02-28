女星謝忻近年積極尋求事業突破，在綜藝、直播、主持和業配領域都有亮眼表現，不過謝忻近日卻上節目指控，她被男星阿虎、惟毅排擠，訊息被忽略、已讀不回，儘管阿虎、惟毅解釋，對話截圖是被斷章取義，但仍讓謝忻無奈說：「我覺得你們沒有倫理啦」。

節目《小明星大跟班》日前討論「團體邊緣人心聲大公開」主題，謝忻就表示，自己和阿虎、惟毅因為是同一個經紀人，所以有開群組，方便彼此培養感情，豈料她在群組裡卻常被忽略，甚至指控被和阿虎、惟毅當空氣，訊息被已讀不回、約聚會跳過她，讓謝忻氣炸直呼：「你是不是應該要尊敬我一點？」

阿虎、惟毅解釋，對話紀錄是被斷章取義，阿虎、惟毅說，以前約謝忻吃飯，但她都不回訊息，甚至發生過隔一年才回覆的情況，阿虎說：「她平常就不太愛回我們訊息，她要等到她自己想回」，惟毅則表示，謝忻很常在戶外，怕每次約她但人不在台北，因此他們認為：「如果我們真的約成，她看到，她自己會出現」，但謝忻聽完解釋後仍無奈說：「我覺得你們沒有倫理啦」。

謝忻指控被阿虎、惟毅排擠，她還無奈說：「我覺得你們沒有倫理啦」。（圖／取材自我愛小明星大跟班 Youtube）

謝忻也指控，她找阿虎、惟毅一起露營，沒想到都是她在做粗活，甚至謝忻發高燒、上吐下瀉，都沒有人關心她，對此，阿虎澄清，他做事常被謝忻嫌，因此他決定事情全都讓謝忻做；至於謝忻指控生病沒人理，阿虎則說，當時正逢新冠肺炎疫情大爆發，他認為，謝忻當時的症狀，她應該是要先打1922，而不是打給他，但謝忻聽完解釋後，最後仍決定，從此退出群組。