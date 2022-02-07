韓國女團「Apink」2011年正式出道，感情向家人的她們，跨越7年魔咒，去年迎接10週年，因疫情無法到海外與粉絲們見面，於是決定選在11週年開始，即將於西洋情人節推出10週年紀念專輯《HORN》，想傳達這些年在遇到有重大選擇的情況下，帶有團員們所共同做出決定的特別意義，除了製作陣容豪華，6位團員也各自挑戰作詞，展現截然不同的Apink。

日前成員恩地與初瓏現身美食節目，2人到位於韓國華城的店家探訪，被主持人問到出道第11年的感想，釜山出身的恩地表示當時第1次住宿舍，沒想到要在首爾生活是如此困難的事情，初瓏則透露1個人租房子住的時候，什麼都要省，連超商便當都得分2天吃，1包穀物麥片更要省吃儉用才可以，她更有感而發的強調「開始賺錢之後，能夠請人吃飯讓我覺得真的很幸福」。

「SEVENTEEN」專輯訂購活動附贈全新台灣限定閃卡。（RICHINING提供）

她們也決定要透過視訊簽售會的方式，與久違的台灣粉絲面對面。「Apink Special Album [HORN]視訊通話簽售會」自即日起到2月20日23：59（台灣時間）為止，於期間內購買RICHINING販售的專輯，即可參與視訊通話簽售會的抽獎，共計有參與視訊通話簽售會以及購買1張專輯時可以獲得「台灣限定閃卡」或「台灣限定小卡」1張（共10款，隨機1款）、隨機抽出10名可以獲得獨家簽名拍立得1張（共10款，隨機一款）。

此外，同時在進行的還有剛以〈VERY NICE〉在YouTube點擊次數突破1億次大關的人氣男團「SEVENTEEN」，附贈全新台灣限定閃卡的「SEVENTEEN 9TH MINI ALBUM [Attacca]」專輯訂購活動，也將於7日晚間截止，相關詳情可洽RICHINING官方臉書專頁。