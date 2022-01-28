明天開始就是農曆春節9天連續假期，交通部高速公路局指出，今天上午已經可以觀察到國道車流略增，但路況維持正常，晚間也會以通勤車潮為主，由於本次假期較長，有更多時間可以分散車流，但初一至初五國道交通量明顯上升，初一、初二南下車流多，初三、初四北返車流集中，可能塞過夜才舒緩。

高公局分析，以往年疏運經驗，假期越長越有足夠時間分散車流，預估今天國道車潮會比平日多出1成左右，上午10時已過上班時間，車流略有增加，但整體路況順暢，預估下午、傍晚也有一股車潮，但仍以下班通勤車流為主。

高公局表示，明天開始至除夕，有3天時間可以分散南下車流，交通量雖然變多，但不至於太壅塞，幾個瓶頸路段如國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3土城至關西、快官至霧峰、國5南港系統至頭城，白天容易壅塞。

初一至初三，國道南向車流明顯變多，尤其初二是高峰；初三至初五，則換成北向車流變多，其中初四的提早收假潮最明顯。

國光客運指出，由於春節假期長，足以分散返鄉人潮，今天最後上班日下半天，國道客運班車多處客滿狀態，但與往年春節連假前一天相比，搭車人潮並不突出，顯示民眾對新冠肺炎疫情還是有所警戒。

國光客運表示，即日起至2月6日提供中、長程地區及國5路線計35條路線享有連假折扣優惠，全票平均約85折，歡迎民眾多加利用。