瘦子的新專輯《EARTHBOUND》銷售成績亮眼。（本色提供）

瘦子的新專輯《EARTHBOUND》銷售成績亮眼。（本色提供）

瘦子日前推出新專輯《EARTHBOUND》，不僅實體專輯立刻賣出1萬5000張好成績，數位上架也是立刻攻佔各大數位平台冠軍；專輯發行隔天17日首播的新歌〈Married To The Game〉MV，更讓瘦子一圓長久以來的武打明星夢，虎年一開春頻傳好消息，讓不少歌迷頻頻敲碗瘦子去年8月因疫情而延期的小巨蛋演唱會何時重啟，對此，瘦子的經紀公司今（21日）送上喜訊，表示：「目前暫定延至8月，但還是要看疫情決定。」

瘦子在〈Married To The Game〉MV拍攝前花了48小時進行武打訓練，拍攝當天耗時20個小時，雖然拍攝武打需要大量的體力跟技巧，初嚐滋味的瘦子卻大呼過癮，事後回味拍攝過程，坦言哭戲對他來說才是最難的，他目前還沒有真的成功的哭出來，也才發現原來要在鏡頭前掉眼淚是最難的，期許自己繼續努力。此外，MV還情商MC HotDog熱狗客串演出關鍵的一個角色，熱狗笑稱自己戲路狹窄總是演出大哥的角色，但為了自己的好兄弟也是義不容辭。

瘦子本來計畫在2021年在小巨蛋舉辦個人演唱會「E.SO地囚人演唱會」時，新專輯跟著同步發行，因此瘦子在2021年滿檔的行程表中跟公司告假四天，跟製作人一起前往東部找尋創作靈感，瘦子到了東部自然的環境中靈感爆棚，一連寫了4首歌，形成新專輯的骨架後，回到台北繼續在行程的夾縫中創作歌曲，因為疫情演唱會延期，新專輯《EARTHBOUND》也順延到這個月16日發行。

因專輯中的許多歌曲取樣全地球各國家數十萬、數百萬個的音樂片段，讓公司花了8個月深陷焦頭爛額處理全球音樂版權，更史無前例發行全立體有聲書，從發想到設計到找尋晶片製作模具，整整花了將近一年的時間製作，有聲書還搭配AR實景的歌詞以及瘦子樣子的3D太空人在跳舞，超酷的作品讓拿到實體的歌迷們都愛不釋手，瘦子自己也十份滿意成品，買了100本分送親朋好友們。