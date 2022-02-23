以自彈自唱影片引爆話題的個性派日本創作歌手鹿江羅奈，推出數位單曲3連發企劃的第二彈作品〈夜行列車〉。
季節來到了在日本象徵了「邂逅」與「告別」的這個時刻，伴隨緊扣人心的弦樂與鋼琴伴奏所展開的這首歌曲，藉由夜間出發向旭日奔馳的「夜行列車」，來描繪賣力跨越克服別離所帶來的悲傷，那份纖細的內心變化，搭配鹿江羅奈情緒豐富的詮釋，交織出動人抒情作。
〈夜行列車〉MV以手繪本質感呈現，畫面當中主人翁乘坐著意外的「夜行列車」，搭上與自身的人生對話，明亮色彩中唱出淡薄哀愁、卻又堅強向前的姿態，深刻感人。
以自彈自唱影片引爆話題的個性派日本創作歌手鹿江羅奈，推出數位單曲3連發企劃的第二彈作品〈夜行列車〉。
季節來到了在日本象徵了「邂逅」與「告別」的這個時刻，伴隨緊扣人心的弦樂與鋼琴伴奏所展開的這首歌曲，藉由夜間出發向旭日奔馳的「夜行列車」，來描繪賣力跨越克服別離所帶來的悲傷，那份纖細的內心變化，搭配鹿江羅奈情緒豐富的詮釋，交織出動人抒情作。
〈夜行列車〉MV以手繪本質感呈現，畫面當中主人翁乘坐著意外的「夜行列車」，搭上與自身的人生對話，明亮色彩中唱出淡薄哀愁、卻又堅強向前的姿態，深刻感人。
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