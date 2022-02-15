6年前在新北市擔任高中少校軍訓教官的黃男，向新北市政府詐領定期訪視認輔學校替代役男的勤務費共1萬9000元款項，歷審依利用職務機會詐取財物罪將黃男判刑1年10月，緩刑4年，向公庫支付5萬元，褫奪公權2年，他提上訴，最高法院駁回定讞。

黃姓男子明知其定期至認輔學校訪視該校之教育役替代役男，依規定必須係利用下班時間實際前往訪視，才可以請領每次250元的訪視勤務費，但如果在上班時間前往訪視，則不得請領款項，但他在2017年至2018年竟詐領勤務費。

黃男遭起訴後主張，貪汙罪的褫奪公權規定，剝奪他公務員身分及退休金請求權，嚴重侵害人民受憲法保障之權利，不符合比例原則，有牴觸憲法之虞，請求停止審判，聲請司法院大法官釋憲，但法官認為無停止審判聲請釋憲之必要，駁回其請求。

一審及二審認為，黃男身為現役軍官，經遴選介派至學校擔任軍訓教官，竟無視法律之嚴厲禁制，竟利用職務上之機會詐取財物，敗壞官箴，將他判刑1年10月，緩刑4年，褫奪公權2年，最高法院駁回上訴確定。