由女團少女時代出身的南韓女星潔西卡（Jessica，鄭秀妍），日前雖因參加大陸綜藝實境節目《乘風破浪的姐姐》第三季而陷入國籍風波，遭到大批南韓網友攻擊，但她的心情似乎不受影響，仍在個人社群媒體上更新穿搭辣照。而今（18）日迎接33歲的她，雖沒有公開慶生，但她交往多年的企業家男友權寧一卻在私人IG上偷偷放閃，讓粉絲們隔著螢幕都感受到甜蜜。

4月18為正逢潔西卡33歲的生日，而今年潔西卡雖還沒有在社群媒體上特別PO文，但與她交往8年的企業家男友卻在凌晨1點左右，於個人IG上發文表示「Happy Birthday, J」並在後面加上TAG「#soulmates」。而在公開的照片中，第一張照片雖是權寧一用望遠鏡看向遠方的個人照，但他不忘在照片中標註潔西卡，下一張照片則是在高爾夫球場上兩人手牽手的浪漫倒影，照片PO出後沒多久潔西卡也立即按讚，甜蜜互動閃得網友直呼「權卡戀太甜了，但她為了未婚夫來圈錢還債真是感動天地啊」、「美女姊姊生日快樂」、「鄭秀妍生日快樂，其他的我管不著」。

事實上，權寧一過去曾在2012年與阿嬌（鍾欣桐）有過一段情，後來又與潔西卡傳出戀情，雖兩人剛開始都低調不回應，但自從潔西卡於2014年退出少女時代，權寧一便為了她成立娛Coridel樂公司，積極發展個人服裝品牌「BLANC&ECLARE」與海外演藝事業，雖近期潔西卡在大陸的演出合約爆出糾紛，但兩人的感情仍不受影響。不過，潔西卡近日即將在《乘風破浪的姐姐》中與權寧一的前女友阿嬌合作，也讓外界好奇兩人的互動。