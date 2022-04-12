(23:15更新)
白宮發言人莎琪(Jen Psaki)在推特表示，總統拜登(Joe Biden)已經聽取地鐵槍擊案簡報，相關單位也在密切追蹤後續進展。
一些報導指出，現場發現幾枚炸藥，不過紐約市警察局（NYPD）隨後在推特澄清，事發當下車站內部並沒有尋獲任何引爆裝置，到底爆炸是如何發生，當局尚在釐清整起案件是否該定調為恐攻事件。
(22:35更新)
美國教育部發言人指出，已經下令布魯克林區周圍學校進行學生、教職人員安置動作，不論校園多大，所有人一律留在校園不准離開。
(22:22更新)
車上乘客拍攝槍擊事件發生列車靠站的情況，車門打開後，客滿車廂內的乘客尖叫奔逃而出，車廂內則冒出不明白煙，有乘客摀著傷口跌坐在地板上，也有傷者被其他旅客攙扶下車，另外有傷者勉強跛行下車，跌倒在月台上一身是血，現場一團混亂。
(22:15更新)
事發後，紐約市警察局在推特表示，「布魯克林36街地鐵站發生槍擊案，當下並沒有發現任何引爆裝置…」
然而，根據CNN報導，早前紐約消防局才在車站發現幾個未爆裝置，詳細情況仍在調查中。
(21:54更新)
根據《紐時》最新消息指出，美國紐約布魯克林區(Brooklyn)的地鐵站周二傳出槍擊案，至少5人在月台中槍身亡、13人受傷，造成交通大癱瘓。
報導指出，執法人員到場時表示，警方正在追緝一位穿橘色背心、戴著防毒面具的男子。週二，警方大約在早上8:30接獲通報，地鐵站冒出不明煙霧，事發位於日落公園36街地鐵站D、N以及R線附近。交通管理局表示，目前列車已經停駛，後續班次也將延誤。
一名乘客Clair接受採訪時還驚魂未定表示，自己全程目睹了一切，當下歹徒開太多槍，「多到數不清」。
據現場乘客拍攝影片可見，槍擊現場月台兩側都有地鐵列車停靠，部分車廂內的旅客疏散到到月台上，多名受傷流血的乘客或坐、或躺在月台上等候救援。但車站人員隨即緊急廣播，要求月台乘客回到列車上。鏡頭轉到車廂內，車廂上也有傷者等待援救，另一節清空的車廂上，則是滿地血跡。
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