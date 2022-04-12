美國紐約布魯克林區（Brooklyn）地鐵站傳槍擊案，造成交通癱瘓。（圖／路透社）

Multiple people shot in the 36th street station in #Brooklyn. Multiple undetonated devices are also found. #SubwayStation pic.twitter.com/qZh0AkfHSX — Newsistaan (@newsistaan) April 12, 2022

Very dramatic video from the incident as the subway arrived at 36th St Sunset Park in Brooklyn. #brooklyn #shooting #nyc pic.twitter.com/5cOdeYPIb1 — Kristoffer Kumm (@Kristofferkumm) April 12, 2022

(23:15更新)

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)在推特表示，總統拜登(Joe Biden)已經聽取地鐵槍擊案簡報，相關單位也在密切追蹤後續進展。

@POTUS has been briefed on the latest developments regarding the New York City subway shooting. White House senior staff are in touch with Mayor Adams and Police Commissioner Sewell to offer any assistance as needed. — Jen Psaki (@PressSec) April 12, 2022

一些報導指出，現場發現幾枚炸藥，不過紐約市警察局（NYPD）隨後在推特澄清，事發當下車站內部並沒有尋獲任何引爆裝置，到底爆炸是如何發生，當局尚在釐清整起案件是否該定調為恐攻事件。

(22:35更新)

美國教育部發言人指出，已經下令布魯克林區周圍學校進行學生、教職人員安置動作，不論校園多大，所有人一律留在校園不准離開。

(22:22更新)

車上乘客拍攝槍擊事件發生列車靠站的情況，車門打開後，客滿車廂內的乘客尖叫奔逃而出，車廂內則冒出不明白煙，有乘客摀著傷口跌坐在地板上，也有傷者被其他旅客攙扶下車，另外有傷者勉強跛行下車，跌倒在月台上一身是血，現場一團混亂。

(22:15更新)

事發後，紐約市警察局在推特表示，「布魯克林36街地鐵站發生槍擊案，當下並沒有發現任何引爆裝置…」

然而，根據CNN報導，早前紐約消防局才在車站發現幾個未爆裝置，詳細情況仍在調查中。

(21:54更新)

根據《紐時》最新消息指出，美國紐約布魯克林區(Brooklyn)的地鐵站周二傳出槍擊案，至少5人在月台中槍身亡、13人受傷，造成交通大癱瘓。

報導指出，執法人員到場時表示，警方正在追緝一位穿橘色背心、戴著防毒面具的男子。週二，警方大約在早上8:30接獲通報，地鐵站冒出不明煙霧，事發位於日落公園36街地鐵站D、N以及R線附近。交通管理局表示，目前列車已經停駛，後續班次也將延誤。

一名乘客Clair接受採訪時還驚魂未定表示，自己全程目睹了一切，當下歹徒開太多槍，「多到數不清」。

據現場乘客拍攝影片可見，槍擊現場月台兩側都有地鐵列車停靠，部分車廂內的旅客疏散到到月台上，多名受傷流血的乘客或坐、或躺在月台上等候救援。但車站人員隨即緊急廣播，要求月台乘客回到列車上。鏡頭轉到車廂內，車廂上也有傷者等待援救，另一節清空的車廂上，則是滿地血跡。