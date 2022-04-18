美國網友近日在海灘上發現一隻外型怪異的魚類，牠全身又細又長，嘴巴裡還長著2顆尖銳的獠牙，樣子看起來十分兇狠，專家看到照片後，很快就認出牠是「長吻帆蜥魚」，是一種大型掠食魚類，還會捕食比自己弱小的同類。

根據《每日星報》報導，美國網友日前到加州一處海灘散步時，發現一條體長約4英尺（約1.2公尺）的怪魚，牠銀色的身軀又細又長，還會反光，身上長著巨大的背鰭，口腔內則有2顆又尖又長的獠牙；發現這條魚的當下牠還活著，於是網友拍完照片後，就將牠放生回海裡。

《西馬林新聞》（The West Marin Feed）收到投稿後，將照片分享到臉書粉專上，看看是否有人知道這到底是什麼生物，未料10分鐘後就收到解答，加州大學柏克萊分校「脊椎生物博物館（Museum of Vertebrate Zoology）」魚類館長馬丁（Christopher Martin）指出，這條魚為「長吻帆蜥魚（Long-Snouted Lancetfish）」，是一種大型掠食魚類，體長最長可以達到7英尺（約2.1公尺），生活在深度約350~6000英尺（約106~1828公尺）的海洋中。

長吻帆蜥魚有明顯的晝夜垂直移動特性，白天潛伏於深海，晚間則上升到近表層處，牠們較為貪食，經常囫圇吞嚥各種中小型生物，這種習性使科學家很容易得知牠們吃了哪些東西，像是魚類、甲殼類、腔腸動物、軟體動物、頭足類，都曾在牠們的腸胃裡發現過，食性非常複雜。