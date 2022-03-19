帥氣男星王陽明和女歌手蔡詩芸結婚多年，育有一個寶貝女兒Katiya，變成人夫、奶爸後工作重心不只放在演藝事業，還開設YouTube頻道介紹他熱愛的超跑，展現愛車成癡那面；王陽明不時透過社群曬愛車，但19日晚間罕見暴氣飆髒話，心愛的保時捷停路邊被撞凹，對方竟肇事逃逸讓他快氣炸。

王陽明在演藝圈出了名愛車，擁有多部超跑外，自己的YouTube頻道也會介紹車子；19日晚上王陽明在IG更新動態，一開頭就爆粗口飆罵，「X氣死了，車停好好的也可以被撞到」，他的保時捷停在路邊慘遇肇事逃逸，才會讓他氣到不行。

王陽明的保時捷停路邊被撞凹一大洞，對方竟肇事逃逸，讓他氣得爆粗口飆罵。(圖/ 摘自王陽明IG)

從影片中清楚看見車子被撞凹一大洞，王陽明也說，「碳纖維沒救了，還好前保桿沒事」，但他最氣不過的還是對方撞完就跑了，「X的，我真的很想知道是誰幹的，這世界上就是有這種人」，文末還用了好幾個比中指的表情符號，從字句中能感受出王陽明有多生氣。

在PO文底下也釣出一票好友，「太扯了！！！這真的很過分」、「氣死」、「這要輸贏吧」、「X！也太低級了吧」；有不少網友則留言建議他怎樣處理比較妥當，「直接報警，台灣監視器超多，很大的機率會抓到」、「找監視器，讓他知道惹錯人了」、「路口監視器」。